Formazioni ufficiali Modena-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Modena e Sudtirol, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. La formazione ospite dopo una grandissima stagione è incappata in qualche risultato negativo di troppo nelle ultime settimane, che ha messo a rischio un posto tra le prime quattro. Il destino dipende ancora tutto dagli uomini di Bisoli, che ovviamente con una vittoria si garantirebbero di iniziare i playoff con un turno di ritardo. Il Modena è ormai salvo matematicamente e non ha più nulla da chiedere alla sua stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MODENA-SUDTIROL

MODENA: Seculin; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Falcinelli, Ionita; Bonfanti.

A disposizione: 26 Gagno, 8 Mosti, 10 Tremolada, 15 Silvestri, 17 Vaccari, 19 Giovannini, 21 Armellino, 32 Strizzolo, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro, 99 Diaw.

Allenatore: Tesser.

SUDTIROL: Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Davi, Tait, Belardinelli, 17 Casiraghi; Mazzocchi; Odogwu.

A disposizione: 25 Minelli, 5 Vinetot, 6 Fiordilino, 7 Siega, 8 Lunetta, 10 Carretta, 14 Cissè, 18 Rover, 20 Mawuli, 23 Pompetti, 32 Larrivey, 45 Giorgini.

Allenatore: Bisoli.