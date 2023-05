Formazioni ufficiali Genoa-Bari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa e Bari, sfida valida per la trentottesima giornata di Serie B 2022/2023. Match tra due delle migliori squadre del campionato, che però in quest’ultimo turno non si contendono nulla. Gli uomini di Gilardino sono già in Serie A e quelli di Magnani invece hanno la testa già rivolta ai playoff, dove inizieranno il loro cammino direttamente dalle semifinali in virtù del terzo posto ottenuto aritmeticamente. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 19 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-BARI

GENOA (4-3-3): Martinez; Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Hefti; Strootman, Badelj, Jagiello; Salcedo, Coda, Gudmundsson. All.: Gilardino.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Mallamo, Benali, Benedetti; Esposito; Antenucci, Scheidler. All.: Mignani.