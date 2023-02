Formazioni ufficiali Modena-Genoa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Modena e Genoa, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono in un buon momento e sono ad un passo dalla zona playoffs dopo le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro partite disputate. Ma i liguri da quando Gilardino siede in panchina sembrano quasi una corazzata e possono allungare ulteriormente sulle inseguitrici in classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MODENA-GENOA

MODENA: Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.

A disposizione: 12 Seculin, 7 Duca, 8 Mosti, 9 Bonfanti, 15 Silvestri, 19 Giovannini, 21 Armellino, 27 Ionita, 28 De Maio, 33 Renzetti, 43 Panada, 57 Coppolaro.

Allenatore: Tesser.

GENOA: Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Boci; Sturaro, Badelj, Frendrup; Aramu, Gudmundsson; Puscas.

A disposizione: 1 Semper; 3 Czyborra, 4 Criscito, 8 Strootman, 9 Coda, 14 Vogliacco, 17 Salcedo, 24 Jagiello, 33 Matturro, 35 Lipari, 50 Yalcin, 77 Dragus.

Allenatore: Gilardino.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Tegoni e Lombardo. IV uomo: Frascaro. Var: Marini. Avar: Volpi.