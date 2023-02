Ligue 1 2022/2023, apoteosi PSG grazie a una perla di Messi al 95′: Lille battuto 4-3

Fantastico Lionel Messi, che manda in paradiso un pericolante PSG nella gara di Ligue 1 contro il Lille: un calcio di punizione segnato al 95′ fissa il punteggio sul 4-3, con gli uomini di Galtier che ritrovano il successo dopo 3 sconfitte consecutive. I tre campioni del PSG assoluti protagonisti di questa sfida: Mbappe e Neymar allungano sul 2-0, poi arriva una clamorosa rimonta degli ospiti fino al 2-3, maturato grazie ai gol di Diakité, David e Bamba. Infine, tornano a comandare gli alieni dei parigini: Mbappe segna la rete del momentaneo 3-3 all’87’, poi la punizione di Messi e il Parco dei Principi esplode. Il PSG resta, così, primo in classifica con 57 punti, 8 punti in più del Marsiglia impegnato in serata. Per il Lille, invece, una battuta d’arresto che fa male per la maniera in cui è arrivata: i ragazzi di Fonseca restano quinti a quota 41, ma potrebbero essere superati presto dal Rennes.