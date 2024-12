La vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia ai danni del Napoli ha risollevato il morale della Lazio, reduce dal ko contro il Parma. Il calendario, però, è fitto di impegni e fra due giorni i biancocelesti si troveranno ancora davanti ai partenopei, questa volta al Maradona. La posta in palio saranno i tre punti e Conte, che deve difendere il primato in classifica, schiererà una formazione completamente rivoluzionata. Baroni, dunque, è consapevole del fatto che sarà tutta un’altra partita e, per questo, ha convocato i suoi a Formello per iniziare a studiare le contromosse da adottare. Solita seduta post partita: scarico per chi è sceso in campo nel match di Coppa, mentre tutti gli altri a faticare. Le buone notizie per il tecnico biancoceleste arrivano da Dia e Nuno Tavares, risparmiati giovedì e pronti a dare il loro contributo in una sfida così importante.