Formazioni ufficiali Genoa-Reggina, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Genoa-Reggina, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie B 2022/2023. Tre vittorie di fila per il Genoa, tre sconfitte di fila per la Reggina. Le due squadre sono divise ora da ben 14 punti in classifica dopo esser stato a lungo appaiate nelle posizioni di vertice. Se la squadra di casa vuole continuare su questa strada, ovviamente gli ospiti vogliono invertire il trend. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 31 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-REGGINA

GENOA: Martinez, Dragusin, Bani, Vogliacco, Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito, Albert, Coda

REGGINA: Colombi, Cionek, Camporese, Gagliolo, Bouah, Crisetig, Majer, Hernani, Di Chiara, Menez, Strelec