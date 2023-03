Ramadan, in Francia niente stop alle partite per consentire ai calciatori musulmani di mangiare

Sorprende la decisione da parte della Federcalcio francese, che ha messo per iscritto in una mail per arbitri e addetti ai lavori come non saranno previste le pause durante le partite della Ligue 1 e delle serie minori per consentire ai calciatori musulmani che seguono il digiuno dell’imminente Ramadan di poter finalmente mangiare.

Lo riporta Footmercato.net, che sottolinea come a differenza di Premier League o Bundesliga, e come invece l’Italia, nonostante la massiccia presenza di musulmani sul territorio francese, non ci si fermerà: “E’ stato portato all’attenzione della Federazione le interruzioni delle partite a seguito della rottura del digiuno del Ramadan. Queste interruzioni non sono conformi alle disposizioni degli Statuti FFF. La Federazione e i suoi organi decentrati, in quanto organismi responsabili di una missione di servizio pubblico delegata dallo Stato, difendono i valori fondamentali della Repubblica francese”.