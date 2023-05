Formazioni ufficiali Cosenza-Venezia, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Venezia, match valido per la 36esima giornata della Serie B 2022/2023. I padroni di casa hanno bisogno dei tre punti per cercare di salvarsi, mentre gli ospiti andranno a caccia del successo per entrare nella zona Playoff. Appuntamento alle ore 14. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cosenza: Micai – Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino – Marras, Brescianini, Calo, D’Orazio – Finotto, Zilli

Venezia: Joronen – Hristov, Ceppitelli, Carboni – Candela, Andersen, Tessmann, Ellertsson, Zampano – Johnsen, Pohjanpalo