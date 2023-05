Formazioni ufficiali Cittadella-Benevento, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Benevento, match valido per la 36esima giornata della Serie B 2022/2023. Grande sfida al Tombolato tra due squadre in lotta per la salvezza. I padroni di casa sono attualmente fiori dalla zona playout ma a pari punti con Brescia e Cosenza, mentre il Benevento è ultimo con sei punti in meno. Appuntamento alle ore 14. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cittadella: Kastrati; Salvi, Perticone, Pavan, Donnarumma; Vita, Branca, Crociata; Antonucci; Ambrosino, Magrassi

Benevento: Manfredini; Veseli, Leverbe, Tosca, Foulon; Improta , Schiattarella, Acampora; Ciano; Pettinari, Farias