Giappone, Iniesta verso l’addio al Vissel Kobe a fine stagione

Andres Iniesta lascerà il Vissel Kobe a fine stagione. Secondo quanto riporta il Nikkan Sports, citato dal quotidiano iberico AS, il centrocampista a luglio il club in cui ha giocato gli ultimi 5 anni e con cui ha un contratto fino al 31 gennaio del 2024. Il saluto alla squadra nipponica potrebbe arrivare in un’occasione speciale, quella dell’amichevole del 6 giugno che il Barcellona di Xavi giocherà allo stadio nazionale di Tokyo. Iniesta ha diverse offerte per il futuro, in particolare da Stati Uniti e paesi asiatici.