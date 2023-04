Formazioni ufficiali Ascoli-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Sudtirol, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca, andrà in scena il nono scontro diretto tra gli allenatori Roberto Breda (Ascoli) e Pierpaolo Bisoli (Sudtirol), con quest’ultimo che ha trionfato in 5 occasioni, a fronte di 3 pareggi e di 1 successo del suo collega. La gara di andata, disputatasi in Alto Adige, è terminata con il punteggio di 2-2 ed è uno dei risultato che ha permesso agli ospiti di occupare oggi il quarto posto della classifica (52 punti). Il fischio d’inizio è programmato per sabato 15 aprile alle ore 14:00, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Giordano; Collocolo, Buchel, Proia; Mendes; Forte, Dionisi.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Schiavone, Lunetta; Mazzocchi, Odogwu