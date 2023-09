Formazioni ufficiali Como-Ternana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Como-Ternana, sfida valida per il quinto turno del campionato di Serie B 2023/2024. Calcio d’inizio alle ore 16:15 al “Sinigaglia”, per un match che mette di fronte due squadre non certo protagoniste di un grande inizio di stagione. Il Como prova a dare continuità alla prima vittoria stagionale arrivata nell’ultima partita, mentre la Ternana ha raccolto un solo punto nelle sue prime quattro uscite. Di seguito le scelte di Longo e Lucarelli per il match di oggi.

Le formazioni ufficiali

COMO (4-4-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba, Iovine; Bellemo, Kone, Sala; Verdi; Cutrone, Gabrielloni.

TERNANA (4-4-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Mantovani, Casasola, Favasuli, Labojko, Luperini, Corrado, Falletti, Favilli.