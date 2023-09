Bayern, de Ligt: “Non so perché non gioco, bisognerebbe chiedere al mister”

Matthijs De Ligt non sta certamente vivendo un inizio di stagione ottimale, ha infatti giocato pochissimo, scendendo in campo per una decina di minuti nelle ultime due partite. “Non ne ho idea del perché io non giochi, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo”. Poi ha concluso: “Non ci ho parlato per il momento, ma non è necessario. L’unica cosa che posso fare è lavorare in campo. Tutto il resto è una decisione dell’allenatore”.