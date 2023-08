Formazioni ufficiali Como-Reggiana, Serie B 2023/2024

Como e Reggiana si sfideranno nel match valido per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. Entrambe sono reduci da un ko nella prima giornata, rispettivamente contro Venezia per 3-0 e Cittadella per 1-0. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:30 al Sinigaglia di Como. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Como (4-4-2): Semper – Cassandro, Odenthal, Barba, Ioannou – Da Cunha, Bellemo, Abildgaard, Chajia – Cutrone, Cerri.

Reggiana (4-3-1-2): Bardi – Fiamozzi, Romagna, Marcandalli, Pieragnolo – Portanova, Cigarini, Bianco – Girma – Djamanca, Pettinari.