Formazioni ufficiali Milan-Torino, Serie A 2023/2024

Milan e Torino si sfideranno nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il calcio d’inizio è in programma alle 20:45. Prima uscita davanti ai propri tifosi per la squadra di Pioli, reduce dall’ottima vittoria di Bologna con le reti di Pulisic e Giroud. Non sarà facile battere l’ostico Torino, che arriva dallo 0-0 casalingo contro il Cagliari. Qui di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-TORINO

Milan: Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao

Torino: Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda, Vlasic, Radonjic, Sanabria