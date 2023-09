Formazioni ufficiali Lecce-Salernitana: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce-Salernitana, match della terza giornata di Serie A. Le due squadre cercano tre punti in questo scontro diretto per la salvezza. I pugliesi, ancora imbattuti, cercano il punteggio pieno in casa contro i granata di Paulo Sousa. Ecco le scelte dei due allenatori dal 1′.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Legowski, Coulibaly, Kastanos, Bradaric; Candreva, Cabral; Botheim.