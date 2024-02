Formazioni ufficiali Catanzaro-Ascoli, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Catanzaro-Ascoli, match valevole per la ventitquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Non vince da quasi un mese la neopromossa, che dopo un grande inizio rischia di venir ripresa da chi punta a un posto tra le prime 8 della classifica. L’Ascoli cerca punti importanti per la lotta salvezza. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Pompetti, Verna, Stoppa; Ambrosino, Biasci. A disp.: Sala, Borrelli, D’Andrea, Iemmello, Petriccione, Brignola, Pontisso, Brighenti, Krajnc, Oliveri, Miranda, Donnarumma. All. Vivarini

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Masini, Celia; D’Uffizi, Streng. A disp.: Bolletta, Vasquez, Zedadka, Giovane, Caligara, Quaranta, Vaisanen, Tarantino, Milanese, Duris, Maiga Silvestri, Rodriguez. All. Castori