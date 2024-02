Barcellona, Xavi: “Cartellino blu? Va testato nelle categorie inferiori. Vedremo se è positivo”

“Cartellino blu? Bisogna provarlo. La FIFA fa bene a provare nuove cose nelle categorie inferiori e, se funziona, avremo uno strumento in più. Se è positivo per il calcio, lo vedranno. Non l’abbiamo ancora testato”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo col Granada. L’ex centrocampista ha già comunicato l’addio a fine stagione al club blaugrana. “Con Deco ho un’amicizia da tanti anni – spiega -. Se me lo chiedete vi dirò cosa è meglio per il club e la squadra. Il mio rapporto con lui è straordinario. Sono più motivato ora”. Sul Granada, avversario storicamente ostico per i blaugrana di Xavi: “Hanno cambiato l’allenatore. Con Medina sono migliorati in termini di difesa e aggressività nei duelli. Faranno una partita difensiva. Ci sono state partite in cui avrebbero meritato molto di più. Abbiamo bisogno del calore dei tifosi per continuare con questa mini striscia di risultati positivi”. Stasera c’è Real Madrid-Girona e il Barca vuole accorciare almeno su una delle prime due della classe: “Quello che non possiamo fare è fallire domani come abbiamo fatto contro il Villarreal”, conclude Xavi.