Formazioni ufficiali Brescia-Bari, Serie B 2023/2024

Brescia e Bari si sfideranno nel match valido per l’undicesima giornata di Serie B 2023/2024. Sfida tra due squadre che non hanno iniziato al meglio la stagione. La squadra di Marino, successo a Mignani a campionato iniziato, si trova al 15° posto con 11 punti. Le Rondinelle sono all’undicesimo posto con 13 punti, ma con solo 8 partite giocate. Il calcio d’inizio è in programma alle 16:15 al Rigamonti. Ecco le scelte dei due allenatori.

BRESCIA: Lezzerini, Huard, Paghera, Bjarnason, Bianchi, Moncini, Mangraviti, Jallow, Bisoli, Adorni, Papetti.

BARI: Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Dorval, Acampora, Koutsoupias, Sibilli, Diaw, Nasti.