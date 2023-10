Formazioni ufficiali Modena-Ternana, Serie B 2023/2024

Modena e Ternana si sfideranno nel match valido per l’undicesima giornata di Serie B 2023/2024. La squadra di Bianco ha aperto positivamente la stagione con due sole sconfitte nelle prime 10 giornate ed è reduce dalla vittoria di Brescia. I ragazzi di Lucarelli si trovano al momento al 18° posto con soli 6 punti e una vittoria in campionato contro la Reggiana. Il calcio d’inizio è in programma alle 16:15 al Braglia. Ecco le scelte ufficiali dei due allentori.

MODENA: Seculin, Oukhadda, Riccio, Zaro, Cauz, Magnino, Gerli, Palumbo, Tremolada, Duca, Strizzolo

TERNANA: Iannarilli, Mantovani, Celli, Pyyntha, Sorensen, Lucchesi, Diakite, Luperini, Favilli, Favasuli, Falletti