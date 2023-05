Formazioni ufficiali Ascoli-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Ascoli-Pisa, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023. I toscani hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro gare e devono scuotersi per evitare di scivolare fuori dalla zona playoff. In crescita invece l’Ascoli, che va a caccia dei tre punti proprio per tentare di salire sul treno playoff. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di lunedì 1 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ASCOLI-PISA

ASCOLI: Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Forte, Dionisi.

PISA: Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba; Calabresi, Mastinu, Marin, Beruatto; Morutan, M. Tramoni; Moreo.