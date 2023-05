Real Madrid, Ancelotti: “Panchina del Brasile? Non ho parlato con nessuno”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Real Sociedad, toccando vari temi tra cui il suo futuro: “Dell’ipotesi Brasile non parlo. Mi limito a dire che è una fesseria l’esistenza di una data limite per rispondere alla proposta, visto che non ho parlato con nessuno“. Sulle parole del cestista Giannis Antetokounmpo, invece, il tecnico del Real Madrid ha detto: “Concordo con lui al 100%. Nello sport non esiste il fallimento, si perde molto di più rispetto a quanto si vince“.