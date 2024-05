È 2-2 tra Catanzaro e Cremonese: Vivarini sfiora la vittoria in rimonta nella semifinale playoff d’andata

Finisce 2-2 l’andata della semifinale playoff di Serie B tra Catanzaro e Cremonese. Al ‘Ceravolo’ la squadra di Stroppa si porta sullo 0-2, ma subisce la rimonta nella ripresa con le reti di Biasci e Brignola, rischiando anche di subire la terza rete. Alla fine a chiudere tra i rimpianti è proprio la formazione di Vivarini che nel finale colpisce un palo con Donnarumma. Il pareggio infatti è un risultato favorevole alla Cremonese che sabato allo ‘Zini’ avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno, in virtù della miglior posizione in classifica.

La squadra di Giovanni Stroppa nell’ambiente caldissimo del ‘Ceravolo’ dimostra subito che il quarto posto nella stagione regolare non è frutto di una casualità. Un po’ per la personalità nell’approccio alla gara e un po’ per la qualità dei suoi singoli, la Cremonese passa in vantaggio al 14′. Vazquez in area lascia partire un sinistro a giro che termina la corsa sulla traversa: sul tap in il più veloce è Tsadjout che deposita in rete. La reazione del Catanzaro è timida. Al 24′ Biasci protesta per una spinta di Zanimacchia in area, ma l’arbitro Marcenaro lascia giocare. Ad inizio ripresa la Cremonese raddoppia. Al 51′ Zanimacchia crossa dalla destra, Ciofani svetta più in alto di tutti e di testa spedisce la palla dove Fulignati non può arrivare.

La rete dello 0-2 però sveglia il Catanzaro e il doppio vantaggio dura di fatto poco più di un minuto. Al 52′ Sounas lavora un pallone per Biasci che dal vertice dell’area lascia partire un destro a giro che termina all’incrocio dei pali. Il gol riaccende l’entusiasmo del pubblico di casa, che al 68′ festeggia il 2-2: Olivieri serve un traversone dalla destra, la palla carambola in area piccola dove Brignola deve solo depositare in rete a porta sguarnita. Il Catanzaro crede alla rimonta e sfiora il 3-2: Donnarumma viene servito in area e ha la palla del vantaggio, ma Saro è provvidenziale nell’uscita bassa. All’86’ altra chance. Sempre Donnarumma riesce a trovare lo spazio per il tiro e calcia col destro, ma stavolta è il palo a negargli la gioia del 3-2. A sorridere, col brivido, è la Cremonese.