Cremonese retrocessa aritmeticamente in Serie B dopo il pareggio tra Lecce e Spezia

Dopo la sconfitta per 5-1 in casa col Bologna e il pareggio per 0-0 tra Lecce e Spezia, la Cremonese retrocede aritmeticamente in Serie B a due giornate dalla fine. La squadra grigiorossa si aggiunge alla Sampdoria e torna in Serie B in un anno difficile, che ha visto il club cambiare due allenatori. Il cambio di guida tecnica da Alvini a Ballardini non ha dato l’effetto sperato. La Cremonese si consola con lo storico cammino in Coppa Italia con la semifinale raggiunta. Le ultime due giornate di classifica determineranno la terza retrocessa. La situazione di classifica al momento vede Hellas Verona terzultima a 30 punti, una lunghezza in meno dello Spezia e tre del Lecce. Aritmeticamente salva da ieri la Salernitana.