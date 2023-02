Cosenza-Reggina, Inzaghi: “Ci serviva una scintilla. C’è filosofia riconoscibile”

“Dal punto di vista del gioco e della volontà non è cambiato assolutamente nulla, le prestazioni ci sono sempre state. Ci serviva soltanto una scintilla, quell’episodio che nelle precedenti partite, per tanti fattori, era mancato proprio nei momenti decisivi. Eravamo consapevoli di vivere un momento un po’ delicato, ma non ci siamo mai sentiti in crisi”. Lo ha detto il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi in vista del match contro il Cosenza in Serie B. E aggiunge: “Non guardiamo la classifica dell’avversario non lo abbiamo mai fatto: abbiamo una filosofia ed una identità ben delineate e riconoscibili, l’obiettivo è quello di farle emergere indipendentemente dal fatto che si giochi contro l’ultima o contro la prima. Siamo tutti consapevoli che questa è una delle partite più sentite dalla tifoseria, all’andata abbiamo regalato alla nostra gente una grande gioia con una gara perfetta ma è chiaro che non possiamo cullarci su questo”.