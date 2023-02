Napoli, Spalletti esalta i suoi giocatori: “Grazie ragazzi, siete meravigliosi”

Il Napoli continua a vincere e viaggia spedito verso la conquista dello scudetto, avendo conquistato l’ennesima vittoria stagionale contro l’Empoli lo scorso sabato. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, inizialmente, non ha dichiarato esplicitamente l’obiettivo della squadra, ma adesso è pienamente consapevole di quello che sta facendo tutta la rosa e non risparmia certamente i complimenti. Qualche minuto fa, infatti, l’allenatore dei partenopei ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si vede quasi l’intera squadra inseguire un calciatore del Sassuolo per strappargli la palla. Spalletti ha accompagnato il breve filmato con una didascalia d’elogio per i suoi giocatori: “Tutto per lei. Grazie ragazzi, siete meravigliosi”.

