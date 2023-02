Cosenza, distorsione al ginocchio per Zarate. Il club: “Gli proporremo il rinnovo di contratto”

Il Cosenza perde Mauro Zarate per infortunio. L’ex attaccante di Lazio ed Inter, dopo il problema accusato durante il match contro il Sudtirol, si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro: “Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente”.

La società calabrese, però è pronta a sostenere Zarate proponendogli anche il rinnovo di contratto: “A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro”.