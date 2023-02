Highlights e gol Juventus U23-Lecco 0-2: Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 38

Gli highlights di Juventus U23-Lecco 0-2, match della ventottesima giornata del girone A di Serie C. Decisivi i gol di Lepore e Mangni. La squadra ospite sale a 48 punti in classifica, dieci lunghezze in più dei bianconeri. Al 44′ arriva il gol di Lepore con una deviazione di Pinzauti. Nel momento migliore la Next Gen bianconera si fa sorprendere per il 2-0: Mangni chiude un contropiede all’88’ e col mancino firma il 2-0 definitivo.