Cosenza-Brescia in tv: data, orario e diretta streaming andata Playout Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Cosenza-Brescia, match valevole per l’andata dei playout del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Per il secondo anno consecutivo i calabresi disputeranno i playout e, dopo essersi salvati lo scorso anno contro il Vicenza, ci riproveranno anche stavolta contro il più esperto Brescia. Le due squadre hanno terminato la stagione regolare a pari punti, perciò si prospetta molto equilibrata anche la sfida del Marulla. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 25 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

