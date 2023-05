Italia-Cina oggi in TV: orario, canale e diretta streaming amichevole basket femminile

Oggi, mercoledì 24 maggio alle ore 20:00, andrò in scena Italia-Cina, match amichevole di basket femminile. Le azzurre saranno chiamate ad un test molto difficile contro le vice campionesse del mondo e questa partita potrà sicuramente dire molto sullo stato della squadra italiana. L’incontro, penultimo appuntamento di questo mini torneo amichevole, sarà trasmesso in TV su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e su Sky Go.