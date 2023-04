Cittadella-Genoa, Gilardino: “Vittoria da squadra forte e vera. Promozione? Penso una partita alla volta”

Dopo l’1-0 esterno messo a referto dal Genoa sul campo del Cittadella, Alberto Gilardino ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento, sapevamo che ci sarebbero potute essere delle insidie su questo campo – ha affermato il tecnico del Grifone – e contro questa squadra, ma abbiamo dato un segnale importante: volevamo fortemente la vittoria, devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Il Cittadella ci ha aggrediti nei primi 20-25 minuti, ma abbiamo tenuto botta. Grazie anche alla superiorità numerica, abbiamo poi creato i presupposti per vincere”.

“La promozione è l’obiettivo di tutti noi, compresi i tifosi che oggi sono venuti in tanti a Cittadella e ci danno sempre tanto affetto – ha proseguito Gilardino –. Io penso una partita alla volta, è così dall’8 dicembre e lo sarà fino alla fine: cerco di trasmettere questo ai ragazzi. La vittoria di oggi è da squadra forte e vera, i ragazzi mi sono veramente piaciuti. Corsa al primo posto? Non rispondo a questo tipo di domande. Adesso devo pensare a fare una grande partita contro il Sudtirol”.