Salernitana-Sassuolo 3-0, Sousa: “Vittoria importante contro un avversario forte”

“Se guardiamo il secondo gol, venti passaggi da Ochoa fino a segnare, direi che siamo vicini al mio ideale di Salernitana, dobbiamo avere più continuità. Oggi abbiamo avuto più possesso palla, abbiamo esplorato esterno, profondità, lo abbiamo fatto molto bene. Siamo usciti meglio in costruzione, abbiamo trovato diverse opportunità da gol. Vittoria importante, a livello difensivo una partita quasi perfetta, quasi perché possiamo avere più pressione. Complimenti ai miei giocatori e anche all’avversario che nella seconda parte di questo campionato sta andando molto bene, questo rinforza la nostra vittoria”. Lo ha detto l’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, a Dazn dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Non solo Kastanos, chi ho più vicino è più facile comunicare. Dobbiamo mantenerci sempre umili, avere il sacrificio giusto, la voglia di concentrarci su quello che dobbiamo fare a livello collettivo. Per questo do diversi messaggi alla squadra tramite ai giocatori più vicini a me”.

Sul ritorno alla vittoria: “Vittoria dopo sei pareggi? Siamo felici, siamo i primi che vogliamo vincere. Non siamo riusciti le altre volte ma ci siamo stati sempre vicini. Con Iervolino abbiamo parlato di diverse cose, anche di scelte di giocatori, soprattutto è importante la sua presenza”.