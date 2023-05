Il caso Reggina finisce in Parlamento. Il deputato Cannizzaro chiede l’intervento di tre ministri

Il caso Reggina finisce in Parlamento. Un deputato della Camera, Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia, ha rivolto un’interpellanza urgente al Governo nel quale chiede l’intervento di tre ministeri per risolvere la questione del club amaranto penalizzato di 3 punti dalla Figc per dei mancati pagamenti che secondo la proprietà sarebbero dovuti ad accordi con lo Stato di cui la Federcalcio non ha tenuto conto.

Sulla Gazzetta di Reggio la lettera completa: “Chiedo vengano interessati della vicenda il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Ministro per lo Sport e i Giovani, perché non è possibile che la Giustizia sportiva prevalga su quella ordinaria in un caso come quello della Reggina. La Reggina, in data 28/4/2023, ha depositato il ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione su crediti tributari e previdenziali. La procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti è un’opzione che la legge dello Stato dà agli imprenditori per anticipare e risolvere le situazioni di difficoltà economico-finanziarie ancora reversibili, con l’intento di dare la possibilità alle società, comprese quelle di calcio professionistico, di superare le difficoltà. Intanto però la giustizia sportiva ha già sanzionato la Reggina per non aver rispettato le scadenze, ciò perché le norme della FIGC non contemplano la procedura messa in atto. Nel frattempo da parte della Procura Federale è arrivato pure il deferimento relativo alle scadenze saltate, sia per la Reggina che per il suo Amministratore Delegato. E altre sensazioni sembrano presentarsi all’orizzonte. In tale contesto, inoltre, la FIGC non sembra avere neppure l’intenzione di armonizzazione il diritto sportivo con quello nazionale rispetto alle norme in materia di crisi d’impresa, quanto piuttosto a rafforzare la volontà di decisione del diritto sportivo anche su quello nazionale. Alla luce di ciò chiediamo quali iniziative intendano intraprendere i Ministri al fine di evitare che una Società calcistica in stato di crisi possa essere destinataria di una disciplina giuridica diversa da quella riservata a una normale società commerciale, e quindi essere penalizzata, solo per il fatto che soggiace anche all’ordinamento sportivo che, seppur autonomo, è però subordinato a quello statale”.