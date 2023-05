Insulti e minacce social ad una giornalista spagnola: lei denuncia (FOTO)

di Redazione 72

Una domanda a Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha scatenato la furia becera di alcuni incivili che hanno insultato pesantemente la giornalista di BeIN Sports Maria Moran sui social. La domanda era relativa all’atteggiamento di Vinicius Jr nei confronti degli arbitri: “Pensi che possa ricevere un cartellino rosso come apprendistato per queste continue proteste?”, lasciando intendere che un’espulsione potrebbe far crescere il fuoriclasse dei blancos sul lato disciplinare. Carlo Ancelotti ha risposto con la solita calma: “Un rosso per proteste? Non serve prendere un rosso, anche se gli manca solo quello. Con tutti i gialli che ha avuto, credo che possano bastare”. Nessuna polemica, quindi. Ma sui social si sono scatenati gli insulti di alcuni tifosi del Real. “Dicono che mi violenteranno, che mia figlia è una bastarda… Insultano persino un bambino. Ho denunciato tutto alla polizia”, ​ ha scritto la giornalista su Twitter, condividendo alcuni screenshot degli insulti ricevuti.