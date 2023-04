Caso Reggina, accolta la richiesta del club: data udienza ripristinata a lunedì 17 aprile

Attraverso una nota ufficiale, la FIGC ha comunicato una novità in merito al caso Reggina e al doppio deferimento a carico degli amaranto. Come richiesto dal club, è stata ripristinata la data originaria di lunedì 17 aprile ore 11:30. La Reggina aveva infatti parlato di in accoglimento della richiesta della stessa Reggina, che riteneva “grave lesione del diritto di difesa” l’anticipo a giovedì 13 aprile dell’udienza di primo grado. Di seguito il comunicato ufficiale.

IL PRESIDENTE

-Visto il Procedimento n. 147/TFNSD/2022-2023, pendente dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale a seguito di deferimento, ai danni del sig. Paolo Castaldi e della società Reggina 1914 Srl, da parte della Procura Federale; considerata la fissazione dell’udienza concernente detto procedimento, già prevista per la trattazione al giorno 17 aprile 2023 ore 11:30;

-visto il decreto n. 7/TFN-SD del 5 aprile 2023, con il quale, al fine di garantire alle parti il diritto di proporre eventuali impugnazioni prima della fine della regular season del Campionato di Serie B, S.S. 2022/2023, il Tribunale ha disposto l’anticipazione dell’udienza di trattazione al 13 aprile 2023, ore 11:30;

-tenuto conto della PEC trasmessa dalla Reggina 1914 Srl, nella medesima data del 5 aprile 2023, con la quale le parti deferite, a seguito del citato decreto, hanno lamentato come la suddetta anticipazione comporterebbe una “grave lesione del diritto di difesa”, chiedendo di ripristinare l’originaria udienza per la trattazione;

DECRETA

L’udienza per la trattazione del procedimento n. 147/TFNSD/2022-2023 viene fissata al giorno 17 aprile 2023, ore 11:30, in modalità videoconferenza.