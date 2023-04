Incidenti in Feyenoord-Ajax, la federazione olandese interviene: nuove regole su lancio oggetti e invasioni

In Olanda la partita fra Feyenoord ed Ajax di mercoledì 5 aprile ha fatto notizia e ha cambiato le regole per quanto riguarda i tifosi che allo stadio non potranno più lanciare oggetti dentro al campo da gioco. La partita fra due delle squadre più importanti in patria ha lasciato uno strascico oltre ad aver lasciato attimi di paura fra i numerosi tifosi presenti.

Per reprimere tutto ciò che è successo nella partita, è intervenuta direttamente la federcalcio olandese (la KNVB) che, con un comunicato ufficiale ha aggiornato il regolamento in termini di lancio di oggetti. Questo il contenuto: “Ieri sera abbiamo visto tutti uno scandaloso incidente e un giocatore che in campo non era al sicuro. Sfortunatamente, non è un caso isolato. Questi comportamenti sono da condannare e non considerare normali, ma non è abbastanza per la KNVB. Tutti devono essere in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza in ogni momento. Per questo introduciamo misure più rigorose:

LANCIO DI OGGETTI

– Se vengono lanciati oggetti in campo, l’arbitro interrompe il gioco e con le squadre rientra negli spogliatoi. Se alla ripresa del gioco vengono lanciati altri oggetti, l’arbitro abbandona definitivamente la partita.

– Se un giocatore o l’arbitro sono colpiti da oggetti lanciati dal pubblico, l’arbitro decide di sospendere immediatamente l’incontro.

INVASIONI DI CAMPO

– Se un tifoso invade il campo, l’arbitro interrompe il gioco e le squadre rientrano negli spogliatoi. Se alla ripresa entra un altro invasore, l’arbitro interrompe definitivamente la partita.

– Se un tifoso invade il campo e attacca un giocatore o un arbitro, immediata interruzione della partita”.