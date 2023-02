Caos alla Ternana, il presidente Bandecchi sputa ai tifosi: “Hanno iniziato loro” (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 68

Ternana nel caos dopo la sconfitta col Cittadella. Aurelio Andreazzoli si è dimesso e ha suggerito di richiamare Lucarelli. E nel post gara, si è verificato anche uno scontro tra il presidente Bandecchi e alcuni tifosi che lo contestavano. Scambio di insulti e persino di sputi, come ammesso dal presidente: “C’è gente violenta. Ma io sono fatto d’acciaio, sono 114kg ben distribuiti. Ho speso più soldi di altri presidenti. Ho fatto cambiare la pelle a questa città. Se ho sputato ai tifosi? Mi hanno sputato a me e io ho sputato a loro. Io non sto qui a farmi sputare, sono un uomo come gli altri. Senza la fossa, avrei dato anche due pizze in faccia. A me non mi dovete rompere il c****”. Poi ha aggiunto: “Non sono Gesù Cristo, non mi frega un c**** di esserlo, pur essendo un credente”. E per ora la squadra è senza guida tecnica: “Domani verrà ad allenare Tagliavento (l’ex arbitro, oggi vicepresidente ndr)”