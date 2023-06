Cagliari, Ranieri: “Spero di fare bene anche la prossima stagione”

Il Cagliari e i suoi tifosi possono festeggiare la promozione in Serie A. Alla Unipol Domus circa 15 mila tifosi si sono riuniti per fare i complimenti ai giocatori e alla società, che ha deciso di separarsi da Liverani e chiamare Ranieri a stagione in corso. Queste le parole del tecnico romano, che ha trovato il Cagliari al 9° posto e l’ha portato in Serie A vincendo lo spareggio con il Bari: “Una missione difficile per questo ho chiesto ai tifosi di starci vicino. Grazie ai giocatori perché non hanno mai mollato, mi hanno seguito passo passo perché avevano un obiettivo da raggiungere. Mi auguro di fare bene anche il prossimo anno”. Pavoletti, che ha deciso la gara di ritorno con il Bari consegnando di fatto la serie A ai rossoblù, ha ricevuto il premio di miglior giocatore dei playoff.