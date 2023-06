Amichevoli Nazionali: Germania e Ucraina pareggiano 3-3

Finita la stagione 2022/2023 le prime nazionali iniziano a sfidarsi in partite amichevoli. Germania e Ucraina pareggiano 3-3 al Weserstadion di Brema. Match molto equilibrato con i tedeschi che vanno avanti in apertura con il gol di Fullkrug al g’. Non tarda ad arrivare la risposta dell’Ucraina, che con il gol di Tsygankov al 19′ e l’autogol di Rudiger al 23′ ribalta il risultato andando all’intervallo avanti 2-1. I ragazzi di Rebrov giocano meglio e trovano il 3-1 sempre con Tsygankov. Nel finale c’è la rimonta dei padroni di casa. Prima Havertz all’83’ e poi Kimmich al 91′ su calcio di rigore segnano i gol del 2-3 e del 3-3 finale.