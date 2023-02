Cagliari, Ranieri: “Affronteremo il Genoa, la squadra più forte del campionato”

Claudio Ranieri ha parlato all’anti-vigilia della sfida di mercoledì sera tra il suo Cagliari e il Genoa. “Bisogna stare attenti a loro, senza togliere nulla al Frosinone che comanda giustamente la classifica, è la squadra più forte del campionato. Hanno qualità ed esperienza, giocano a memoria. Sarà una gran bella partita, giocheremo con l’aiuto del nostro meraviglioso pubblico, spero nel pienone”.

Il tecnico rossoblù ha poi continuato: “Da quando sono arrivato non ho mai avuto la rosa completa a disposizione. A Venezia ho fatto entrare Pavoletti a cinque minuti dal termine, non poteva darmi di più. Mercoledì tornerà invece Lapadula dalla squalifica, Gianluca è un attaccante umile che si dà sempre da fare per i compagni. Sono contento anche del recupero di Mancosu, ognuno lì davanti ha caratteristiche importanti”.