Milano-Cortina 2026, Salvini: “Grande occasione per l’Italia, stiamo correndo per realizzare impianti”

Il vicepremier ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della riunione della cabina di regia sulle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 svoltasi a Venezia, ha commentato l’esito dell’incontro: “Grande soddisfazione perché se avessimo ascoltato i gufi, i menagramo e i professionisti del No non saremmo qua e non sareste qua perché le Olimpiadi non sarebbero qua nel 2026. Fortunatamente arriveranno milioni di turisti e miliardi di incassi”.

“Milano, Cortina e l’Italia saranno all’attenzione di tutto il mondo, ci saranno Olimpiadi e Paralimpiadi che permetteranno anche di adeguare l’abbattimento di barriere architettoniche in gioielli come l’Arena di Verona. Stiamo correndo per realizzare in tempo utile tutti i cantieri necessari, strade, ferrovie, impianti sportivi. Una grande occasione per l’Italia che crede nel futuro, nelle grandi opere, nei progetti, nell’innovazione. Ogni riferimento a quanto sta accadendo nelle ultime ore è puramente casuale”, ha concluso il ministro.