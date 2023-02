Nba, infortunio LeBron James: “Terremo la situazione monitorata nei prossimi giorni”

Continuano i problemi per LeBron James. Da tutta la stagione il cestista convive con un infortunio alla caviglia sinistra, ma nella sfida di ieri sera contro i Dallas Mavericks, anche l’altro piede ha dato dei problemi. A 3:16 dalla fine del terzo quarto, con i suoi sotto di 4 lunghezze, James ha attaccato dal palleggio e si è piantato a terra prima di salire per tirare, sbagliando la conclusione e crollando a terra tenendosi il piede destro. Dopo aver escluso una storta grazie al replay mostrato, il giocatore ha dichiarato nel post partita di aver sentito un “pop”, nonostante abbia continuato a restare in campo. “Non c’era possibilità che tornassi negli spogliatoi senza finire la partita in campo. Era troppo importante per noi e con l’inerzia che avevamo dalla nostra parte sentivo che potevamo vincere. Terremo la situazione monitorata nei prossimi giorni e vedremo come andrà”, ha dichiarato.