Cagliari-Genoa 0-0, Ranieri: “Quando non si riesce a vincere è importante non perdere”

Dopo il pareggio per 0-0 arrivata in casa con il Genoa, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha commentato il risultato. Ecco le sue parole: “Nella prima mezzora il Genoa ci ha messo in difficoltà, poi abbiamo preso in mano la partita. È stata una sfida bella e avvincente, fra due squadre che volevano vincere con occasioni da ambo le parti per sbloccarla, ma quando non si riesce a vincere l’importante è non perdere”.

E ancora: “L’importante è fare la prestazione, stiamo cercando di portare la barca sulla giusta rotta anche se non è facile, ma i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Non posso dire nulla ai miei giocatori e vedo il bicchiere mezzo pieno. È una bella Serie B con squadre forti e ben allenate, alla fine tireremo le somme di dove saremo arrivati. Sicuramente dobbiamo migliorare in avanti, servono i giocatori che sappiano fare gol, noi ne abbiamo due o tre e poi mi aspetto qualche gol anche dai centrocampisti e difensori magari su azione da fermo. Sono preoccupato, ma devo fare di necessità virtù”.