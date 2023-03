Modena-Ascoli 0-1, Tesser: “Abbiamo perso per un gol sporco, ma non abbiamo reagito”

Dopo la sconfitta per 0-1 arrivata in casa con l’Ascoli, il tecnico del Modena Attilio Tesser ha commentato il risultato. Ecco le sue parole: “Fa male, ci dispiace molto… sapevamo sarebbe stata una partita sporca e difficile, nel primo tempo abbiamo creato, loro hanno poi segnato un gol sporco e noi non siamo stati in grado di reagire. Due sconfitte consecutive che bruciano? Recuperiamo le energie mentali e fisiche, guai a perdere la fiducia, pensiamo a noi e prepariamoci per andare a Como per giocarci la partita con ferocia e determinazione”.