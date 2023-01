Cagliari-Como, Ranieri si commuove all’ingresso in campo: ritorno emozionante sulla panchina sarda (FOTO)

Lacrime di commozione per Claudio Ranieri al ritorno in campo nella prima uscita ufficiale come allenatore del Cagliari. Il tecnico romano, subentrato al posto di Liverani, ha debuttato sulla panchina dei sardi in occasione del match del 20° turno del campionato di Serie B e non è riuscito a trattenere l’emozione. In occasione dell’uscita dal tunnel dell’Unipol Domus, le telecamere hanno catturato la commozione sul suo volto, che ha suscitato grande empatia nei tifosi.