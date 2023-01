Napoli-Juventus, scommettitore punta sul 5-1 degli azzurri e vince 36.750 euro

Nella serata di ieri il Napoli ha travolto la Juventus mediante un netto 5-1 nel match valevole per l’anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Un successo clamoroso che, stando a quanto segnalato dall’agenzia Agimeg, non accadeva da circa trent’anni e che ha permesso ad uno scommettitore di portare a casa un ricco bottino. Un romano ha creduto nella possibilità che si potesse verificare un simile punteggio ed ha deciso di puntare 350 euro, presso l’agenzia Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma, proprio sulla vittoria per 5-1 del Napoli sulla Juventus. Il fortunato scommettitori ha incassato la bellezza di 36.750 euro.