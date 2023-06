Cagliari-Bari: in tremila per la finale playoff coi maxischermi al San Nicola

Allo stadio San Nicola di Bari, dove sono stati allestiti tre maxischermi per seguire la finale d’andata dei play off che si terrà a Cagliari, sono previsti più di tremila tifosi. I biancorossi non saranno supportati solo a distanza, ma sarà presente a Cagliari anche una delegazione di circa 400 tifosi che hanno acquistato il biglietto del settore ospiti e tra le figure attese in Sardegna c’è anche il sindaco della città pugliese Antonio Decaro.