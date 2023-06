Motogp, Dovizioso diventa ‘Legend’: “Molto felice, non me l’aspettavo”

Andrea Dovizioso diventa “Legend” della MotoGP. Il campione del mondo 125 del 2004 e tre volte secondo in MotoGP è stato inserito nella Hall of Fame nel contesto del Gran Premio d’Italia quando il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha consegnato all’italiano la sua medaglia MotoGP Legend. “Oltre ad essere un pilota sempre molto veloce, Dovizioso si è sempre dimostrato un uomo che ha aiutato il nostro mondo a crescere, da tutti i punti di vista, ed è stato amato sempre molto dagli appassionati di questo sport” ha evidenziato Ezpeleta. “Grazie mille, è qualcosa che non mi aspettavo e sono così felice di essere al fianco di questi nomi. In effetti, Dovizioso si aggiunge ad una lista di Legend che include, tra gli altri, Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Max Biaggi, Mick Doohan, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Dani Pedrosa, Kenny Roberts, Kenny Roberts Jr, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Luigi Taveri, Carlo Ubbiali e Franco Uncini. Dovizioso si è poi espresso sulla gara di domenica al Mugello: “non so chi sia il favorito, qui la partenza ti dà la possibilità di guadagnare delle posizioni, a differenza di altre piste, e le Ducati sono tutte molto in forma perché la moto qui andrà forte, qui loro hanno fatto i testo”.