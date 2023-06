Brescia, presentata la domanda di iscrizione alla Serie B

Il Brescia di Massimo Cellino non si apprende. Nell’ultimo giorno utile per l’iscrizione ai campionati, la società biancazzurra ha presentato richiesta per la Serie C (come da retrocessione sul campo), ma anche per la Serie B. “Brescia Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto a presentare la domanda di iscrizione al Campionato Lega Nazionale Professionisti Serie B 2023/2024”, si legge sulla nota. Il club di Cellino punta ad una riammissione in B dopo lo scontro a distanza con la Reggina, in merito all’ammissione al campionato dei calabresi. Dalla società amaranto assicurano invece di aver compiuto tutti i passi per l’iscrizione. Ieri, senza citare nessuna squadra, il Brescia aveva comunicato di aver “provveduto ad inviare a Co.Vi.So.C. segnalazioni circa l’iscrizione al campionato 2023/2024. La stessa è stata inviata per conoscenza al CONI, alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla Lega di Serie B, al Ministero dello Sport e Giovani, al MEF e al Ministero di Giustizia”.