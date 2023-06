Presidente Marche: “Il Ct Mancini aiuta la nostra regione e crea entusiasmo”

“È stato realizzato un grande lavoro, i risultati sono frutto del clima che si crea. Ringrazio Roberto Mancini che non solo aiuta la nostra regione, ma crea entusiasmo perché le Marche hanno bisogno di credere in loro stesse. Il suo lavoro si ritrova negli investimenti e in quella consapevolezza che sta portando risultati tangibili”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante la presentazione della nuova campagna promozionale della Regione Marche. “Turismo significa presenze in Regione, ma anche acquisire fette di mercato in altri settori aiutando le imprese di ogni genere. Siamo orgogliosi di farlo con questa squadra bellissima creando quel senso di appartenenza fondamentale per il raggiungimento di ogni risultato”, prosegue. “Da ottobre avremo 3 voli che, aggiunti a quelli che stiamo realizzando per l’estero, stanno portando fuori dall’isolamento la nostra regione. Lavoriamo anche sul potenziamento di altre strutture viarie. Le sfide sono tante, l’importante è crederci”, conclude Acquaroli.